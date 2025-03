Anticipazionitv.it - “Concorrente del Grande Fratello forse incinta”: la rivelazione e chi potrebbe essere

Un’indiscrezione clamorosa sta facendo il giro del web: unadel. A lanciare la notizia sono stati gli esperti di gossip Amedeo Venza e Deianira Marzano. Se confermata, questa sarebbe la prima gravidanza all’interno della Casa nella storia dei reality. Al momento, però, non ci sono conferme ufficiali e si tratta solo di voci. Ma chila gieffina in dolce attesa? Ecco le ipotesi che circolano sul web.Gravidanza al? Amedeo Venza lancia l’indiscrezioneIl primo a diffondere la notizia è stato Amedeo Venza, attraverso una storia su Instagram. Ha scritto: “Clamoroso!!!una delle gieffine è in dolce attesa! Se sarà confermato, sarebbe la prima volta nella storia dei reality!”. Parole che hanno subito scatenato la curiosità del pubblico e alimentato il dibattito sui social.