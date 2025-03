Formiche.net - Con l’Italia divisa sulla Difesa Putin si sfrega le mani. Parla Petruccioli

“Chi si frega leper la debolezza che ha dimostratonel voto almento europeorisoluzione in ordine al Libro bianco Ue, che contiene alcuni passaggi sul piano ReArmEu presentato da Ursula von der Leyen, è Vladimir”. Claudio, già deputato e presidente Rai, usa toni risoluti e arriva dritto al punto nevralgico della questione: “Con questo votosi dimostra l’anello debole in Europa. Le divisioni, tanto in maggioranza quanto tra le file dell’opposizione, restituiscono l’immagine di un Paese poco affidabile sul dossier principale, che condizionerà la vita geopolitica europea e mondiale”.Partiamo dai partiti che compongono la maggioranza di governo in Italia. Fratelli d’Italia e Forza Italia votano a favore, la Lega contro. Come leggere questa differenza di voto?Direi che è apprezzabile il fatto che il partito della premier Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia, abbia sostenuto questa iniziativa così come Forza Italia che del resto compone il gruppo dei Popolari.