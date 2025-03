Ilgiorno.it - Commesso in un panificio. Occasione nei cosmetici

Addetto/a alla produzione e confezionamento, 1 posto. Inserimento in azienda produzione; Mansioni: preparazione e miscelazione delle materie prime per la produzione con movimentazione manuale di sacchi di circa 20 kg; confezionamento del prodotto finito con macchine semi-automatiche; Requisiti: scuola secondaria di primo grado; conoscenza base del Pc; patente B, preferibile residenza nei paesi limitrofi; Contratto: 6 mesi, finalizzato ad assunzione; Sede di lavoro: Olgiate Olona (Varese), Cv a [email protected] codice 13464., 1 posto. Requisiti: esperienza nella vendita, patente B e auto, fluente italiano; Mansione: confezionamento prodotti per consegne e di vendita al pubblico in; Contratto: 6-12 mesi finalizzato a indeterminato; Sede: Legnano; Candidature: www.