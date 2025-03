Lanazione.it - Commercio in città, la svolta. Stop alle aperture fino a giugno: "Tutele per attività tradizionali"

Il tema, da tempo all’attenzione di Palazzo pubblico, riceve ora un’accelerazione improvvisa dopo le vicende degli ultimi giorni che hanno destato diffuse preoccupazioni: la giunta ha definito un provvedimento definito di "salvaguardia del centro storico patrimonio Unesco in vista del nuovo regolamento riguardante lecommerciali all’interno delle mura storiche". In pratica parte da subito un percorso di concertazione per definire il nuovo regolamento (tempo di chiusura dell’operazione fissato al 31 maggio), ma con un effetto immediato: l’introduzione di un "regime di salvaguardia che impedirà di aprire o trasferire in questo periodo nuovecommerciali, salvo chi ha già in corso le pratiche. "L’obiettivo di questo atto – commenta il sindaco Nicoletta Fabio – è tutelare il centro storico di Siena, non solo per le bellezze artistiche e architettoniche, ma per i valori storici e culturali che rappresenta anche a livello comunitario e sociale".