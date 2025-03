Laprimapagina.it - “Come un Re” è il nuovo singolo de Il Socio Unico

Dal 14 marzo 2025 sarà disponibile sulle piattaforme digitali di streaming “UN RE”, ilde Ilper Matilde Dischi. “un Re” è un brano direttouno schiaffo che ci sveglia dal torpore. La canzone descrive una situazione in cui tutto può precipitare tranne la convinzione di credere in ciò che si è. Un re in rovina che, inerme, vede crollare la sua nobiltà e lascia che le cose vadanodevono andare tranne perdere il suo modo di essere. Un re può diventare un fallito ma anche un fallito può diventare un re! Gli artisti commentano così la nuova release: “La storia di un Re illogico e irrazionale. Un Re povero convinto di essere ricco. In grado di vivere nella sua ricchezza mentale, pur non avendo più niente. Riesce apparentemente ad ignorare la pessima condizione economica in cui si trova continuando ad affrontare la vita nel pieno delle sue, ormai poche, possibilità.