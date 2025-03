Ilrestodelcarlino.it - Come sarà il tram di Bologna: seggiolini in ‘finto legno’ e poltroncine rosse

, 12 marzo 2025 – Habemus. A spoilerare i primi vagiti della lineaviaria chedalla ‘pancia’ della fabbrica ci ha pensato direttamente Matteo Lepore. Il sindaco ha postato sui suoi canali social le prime diapositive prima della nascita l’esterno del mezzo con gli operai ancora al lavoro, oltre a diverse foto che mostrano anche gli interni dei vagoni. Coppie dimarroniche si danno le spalle econ tanto di braccioli poco più in là, oltre a una parete sempre di color rosso intenso, che riprende i famosi esterni protagonisti del sondaggio lanciato proprio qualche mese fa dall’amministrazione. Alla fine a vincere era stata la livrea rosso e oro sconfiggendo quella soltanto rossa. Per quanto riguarda l’esterno, per ora le immagini mostrano soltanto le carene grigie in attesa di essere pitturate.