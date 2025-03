Notizie.com - Come e perché si sta richiudendo il buco dell’ozono: “La scienza deve guidare le decisioni politiche”

“Un impegno coordinato tra governi, comunità scientifica e settore privato può portare a risultati concreti nella tutela del pianeta”.A parlare, in esclusiva per Notizie.com, è Eva Alessi, responsabile Consumi sostenibili e Risorse naturali di Wwf Italia. Abbiamo analizzato con Alessi uno degli ultimi studi pubblicati sulla rivista Nature.si stail: “Lale” (CANVA FOTO) – Notizie.comSecondo Peidong Wang dell’Istituto di Tecnologia del Massachussetts, infatti, ilsi sta finalmente. Un’ottima notizia a cui si è giunti grazie alla riduzione dei Cfc. Ovvero i gas clorofluorocarburi usati ancherefrigeranti nei vecchi frigoriferi, messi al bando nel 1987. In quell’anno venne firmato il Protocollo di Montréal, che imponeva la progressiva riduzione della produzione di Cfc.