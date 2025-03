Linkiesta.it - Come diventare un vero sushiman

Avete il sogno nel cassetto dii migliori professionisti di sushi e non sapeteformarvi? La Italy Sushi Cup è la competizione che fa per voi: a fine maggio a Vercelli, capitale europea del riso, avrete la possibilità di partecipare a una gara che vi consentirà (se vincerete) di rappresentare per la prima volta l’Italia, in occasione delle finali mondiali del World Sushi Cup 2025 di Tokyo ad agosto.Organizzatore dell’evento a Vercelli è l’Associazione Italiana Ristoratori Giapponesi (Airg), fondata a Milano nel 2003 e presieduta dallo chef Minoru Hirazawa. L’Associazione riunisce ristoranti giapponesi che aderiscono a rigorosi criteri di ammissione, volti ad assicurare il rispetto degli standard fondamentali di qualità che contraddistinguono l’autentica cucina giapponese. Negli anni, per promuovere la cultura giapponese all’estero, questa associazione ha organizzato corsi professionali di cucina tradizionale e di sala in stile nipponico.