Come Accedere ai Siti Dark Web Onion con TOR

Una delle cose che rende Internet intrigante e nello stesso tempo inquietante è la quantità impressionante di informazioni a cui una persona può. Quando si apre il browser, ci sono miliardi dida navigare, anche se il più delle volte si capita sempre sugli stessi.Questo perché per trovareinternet si ricorre principalmente a Google, che premia iconsiderati influenti mettendoli ai primi posti di ogni ricerca e rende quasi introvabili altrimeno ottimizzati o che magari vogliono rimanere nascosti, per convenienza, per privatezza, per segretezza oppure perché trattano argomenti censurati dai governi o dalle aziende o perchè trattano prodotti illegali.Se è vero che dai motori di ricerca si puòquindi a una grande quantità di pagine web, è anche vero che la maggior parte rimane inesplorata, difficilmente accessibile e nascosta.