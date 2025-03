Liberoquotidiano.it - Colpo di scena in Groenlandia: trionfa il centrodestra. E ora Trump può piazzare il colpo finale

Leggi su Liberoquotidiano.it

Il nazionalismo conquista anche la, mai come oggi al centro dell'attenzione del mondo a causa delle mire di Donald: a vincere le elezioni nel territorio autonomo danese è il centro destra, fino a ieri all'opposizione. Il voto ha premiato il partito democratico, formazione "social-liberale", con oltre il 30% dei voti. Bene anche i nazionalisti di Naleraq con il 23%. Netto calo infine per i partiti del governo uscente: gli ambientalisti di sinistra di Inuit Ataqatigiit sono al 21 (-15% rispetto al 2021) e i socialdemocratici di Siumut al 15% (-14%). Ma c'è un altro dato che va sottolineato: la massiccia affluenza. Il seggio nella capitale Nuuk, l'unico nella, si è chiuso mezz'ora dopo l'orario fissato proprio per la grande affluenza e consentire alle lunghe file di elettori di esprimere il proprio voto.