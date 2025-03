Terzotemponapoli.com - Colonnese: “La coppia Buongiorno-Rrahmani è molto solida”

Francesco, ex difensore del Napoli, dell’Inter e della Lazio, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Di seguito quanto dichiarato dall’ex calciatore alla radio.: “Difensivamente il Napoli è solido dall’inizio dell’anno”Così l’ex difensore: “Conte è il condottiero del Napoli sin dall’inizio della stagione, il club ha puntato su di lui. Gli azzurri sono secondi e sono in lotta per lo scudetto, bisogna stare al fianco dell’allenatore per continuare a sognare. La, permette al Napoli di essere coperto ed anche aggressivo.