Colloquio telefonico tra Rubano e Presidente Anas: "Suo legame con il Sannio è valore aggiunto"

Tempo di lettura: 2 minutiL’On. Francesco Maria, deputato di Forza Italia, capogruppo in Commissione Ecomafie e componente della Commissione Finanze, ha avuto questa mattina uncon Giuseppe Pecoraro, già Prefetto di Benevento, in occasione della sua nomina adi. “Ho espresso alPecoraro le mie più congratulazioni per il prestigioso incarico, che premia una carriera di grande esperienza e competenza. Sono certo che metterà al servizio del Paese la sua professionalità per il miglioramento delle infrastrutture e della viabilità”, ha dichiarato. Nel corso della conversazione è stato programmato un incontro per approfondire le strategie di sviluppo infrastrutturale, con un focus sulle priorità del. Tra le urgenze segnalate, il completamento della Statale 372 e il potenziamento della Fortorina, arterie fondamentali per la mobilità e lo sviluppo del territorio.