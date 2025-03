Ilgiorno.it - Colere, tre chilometri di rifiuti: ripulita la Via Mala. “Abbiamo raccolto oltre 60 sacchi”

(Bergamo)- Una discarica a cielo aperto. L’inciviltà non risparmia neppure la Via, una delle maggiori attrazioni turistiche della Bergamasca per i suoi panorami mozzafiato - soprattutto in inverno, quando si creano grandi lastre di ghiaccio che scendono dalla roccia verso il tracciato antico della strada e negli orridi -, la via che collega Val Camonica e Val di Scalve e che rappresenta una delle principali strade di accesso ai comuni della Val di Scalve, accanto alla strada del Passo della Presolana. Nel corso di un’operazione di pulitura dei versanti che scendono dalla Viaverso il fiume Dezzo, due squadre congiunte di Alpini - una partita da Angolo Terme e una da- hanno ritrovatodi tutti i tipi e anche diversi televisori, divani e persino una borsa zeppa di libri scolastici.