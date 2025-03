Ilgiornaleditalia.it - "COFFEE BREAK" IN ASCESA SU LA7: ANDREA PANCANI GUIDA L’INFORMAZIONE CON EQUILIBRIO E PROFESSIONALITA’: “SERVE SEMPRE GRANDE RISPETTO PER I TELESPETTATORI”

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

"Abbiamoper chi ci segue conpassione e competenza ogni mattina. Potrei riassumere il nostro lavoro con lo slogan: "cerchiamo di capire per far capire. In una fase così complessa, in cui gli slogan lasciano il tempo che trovano, credo che i diversi temi vadano approfon