Ilgiorno.it - Codogno, rimprovera un giovane contromano in bici: preso a catenate. Il film della lite immortalato dalle telecamere

(Lodi) – L’anzianoper aver riunextracomunitario che andava inelettrica in senso unico ha sporto formale denuncia ai carabinieri che ora, insieme alla polizia locale, sono sulle tracce del ragazzo sulla due ruote che, lunedì attorno alle 11, in via Santa Francesca Cabrini aha ingaggiato una furibondafinita a pugni e colpi di catena che normalmente serve per chiudere lacletta. Tutta la scena è stata ripresa da una telecamera e dunque l’identità del ragazzo, che dopo il gravissimo episodio si è allontanato, sembra sia già stata di fatto acquisitaforze dell’ordine. La polizia locale ieri mattina ha ricevuto anche ilato integrale che immortala tutta la scena durata più o meno due minuti.immagini, si nota infatti che il ciclista arriva dalla circonvallazione e prosegue su via Cabrini in: all’altezza delle panchine, incrocia tre persone, marito e moglie ed un amico, in mezzo alla carreggiata, fermandosi improvvisamente quasi come se fosse statoto da uno dei tre.