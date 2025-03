Laprimapagina.it - Codice della ricostruzione: il Senato approva la nuova legge post-calamità

Con il voto definitivo del, ildiventa. Lanormativa, presentata dal Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, introduce regole unificate per lain caso di disastri naturali, garantendo tempi certi e procedure accelerate.“Grazie al governo Meloni, finalmente l’Italia si dota di unper la. Una normativa omogenea dal Nord al Sud, che fissa tempi certi e procedure celeri”, ha dichiarato Musumeci. Il provvedimento ha l’obiettivo di evitare lunghe attese per le popolazioni colpite e di scongiurare il rischio di spopolamento dei territori colpiti da.Uno degli aspetti più rilevantiè la previsione di risorse certe per la rigenerazione del territorio, sostenendo così la ripresa economica delle aree devastate.