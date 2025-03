Internews24.com - Cocchi e l’emozione per l’esordio: «Non me lo sarei mai aspettato, Inzaghi mi ha detto una cosa. Il paragone con Dimarco? Come lui sono interista da sempre ma…»

Leggi su Internews24.com

di RedazioneL’esterno dell’Inter Primavera, Matteo, ha raccontato le proprie emozioni perin Champions contro il FeyenoordIntervenuto ai microfoni di Inter TV dopo il suo esordio ufficiale in prima squadra e in Champions League in Inter Feyenoord, l’esterno della Primavera nerazzurra, Matteo, ha parlato così.LE MIE EMOZIONI? – «Sicuramente c’è grande felicità nell’esordire in uno stadio così. Felicissimo. Sicuramente non mimaiil debutto, ringrazio il mister e la società per l’opportunità e per l’esperienza che mi è stata concessa. Emozione indescrivibile esordire in uno stadio così. Non me lomai. In questi giorni ho avuto la fortuna di allenarmi con la prima squadra»SE HO GIA’ GUARDATO IL TELEFONO? – «Ho trovato diversi messaggi, ringrazio tutti.