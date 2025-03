Inter-news.it - Cocchi, dall’esordio in Inter-Feyenoord al rinnovo di contratto

L’ha ottenuto l’accesso ai quarti di finale di Champions League, battendo 2-1 ilnel match di ritorno, dopo il successo dell’andata. Simone Inzaghi, negli ultimi minuti della sfida, ha fatto esordire in prima squadra il terzino della Primavera Nerazzurra: Matteo.DEBUTTO – Missione compiuta per l’ieri sera a San Siro. I nerazzurri sono riusciti ad imporsi anche nel match di ritorno in Champions League, archiviando la pratica. La squadra di Simone Inzaghi c’entra l’obiettivo di accedere ai quarti di finale della competizione europea più prestigiosa. La serata dell’è piena di note positive, tra cui anche l’esordio in prima squadra per due giovani talenti della Primavera nerazzurra: Matteoe Thomas Berenbruch. Entrambi hanno raccontato le loro emozioni per il debutto in Champions al termine della gara.