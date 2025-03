Internews24.com - Cocchi a Sky: «Emozione indescrivibile, lo sognavo da piccolo questo momento»

Leggi su Internews24.com

di Redazioneha parlato a Sky dopo Inter Feyenoord, le dichiarazioni ai microfoni dell’emittenteA Sky Sport, Matteoha parlato così dopo l’esordio in Champions League in Inter–Feyenoord, le dichiarazioni del giocatore dei meneghini.LE PAROLE – «, qualsiasi bambino sin dasogna. Sono felicissimo di aver esauditodesiderio. Non vado lontano come riferimenti, in casa c’è Dimarco, penso il migliore al mondo in, mi ispiro a lui e cerco di rubargli le qualità migliori. È soltanto l’inizio, dieci minuti in Champions, un’bellissima ma continueremo a lavorare» le parole didopo Inter Feyenoord, le sue dichiarazioni subito dopo la sfida di San Siro tra nerazzurri e olandesi.1 marzo 2025: una data da cerchiare in rosso e che Thomas Berenbruch e Matteonon dimenticheranno mai, hanno fatto il loro debutto tra i professionisti.