Coca tra Napoli e Benevento, narcos in fuga dai clan va in caserma: "Mi vogliono uccidere, arrestatemi"

Tempo di lettura: 2 minutiSi è presentato spontaneamente incon 13 grammi diina in mano, chiedendo di essere arrestato. Temeva per la sua vita: iMazzarella, De Micco e Di Lauro lo volevano morto per un debito di oltre 200mila euro. L’uomo, considerato un nodo cruciale nel traffico di droga tra Mondragone e, ha svelato agli inquirenti il suo ruolo nell’approvvigionamento dellaina destinata alle piazze di spaccio. Un ponte tra ie il mercato dello stupefacente. Le sue dichiarazioni hanno dato il via a un’inchiesta coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia, culminata con l’arresto di dieci persone, cinque delle quali finite in carcere.Davanti ai carabinieri, l’aspirante pentito non ha avuto esitazioni: “Mi sono presentato perché temo per la mia incolumità personale, ho paura di essere oggetto di un agguato da parte deiDe Micco di Ponticelli e Mazzarella di San Giovanni a Teduccio”, ha dichiarato.