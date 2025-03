Juventusnews24.com - Cobolli Gigli “sponsorizza” Agnelli: «Se fossi in John Elkann gli lascerei la gestione della Juve. Io gli consiglierei questo»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24su: «Io glila». Il commento dell’ex presidente del club bianconeroA TMW Radio, Giovanniha commentato le voci in casasul possibili ritorno di Andrea. Le parole dell’ex presidente del club bianconero.– «Io seinnon rimarrei malaad Andrea. Il suo errore è stato quello di aver pensato che nella sua posizione era onnipotente e non è stato low-profile, come era solito chiedere suo padre. Se dovessi consigliare qualcosa, glidi fare. Detto, io insisto che Andreanon deve sentirsi onnipotente».Leggi suntusnews24.com