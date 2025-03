Lopinionista.it - Cna: “Completare legge sul Made in Italy per valorizzare l’artigianato artistico”

ROMA –l’attuazione dellasulinper. È la richiesta della CNA presentata in occasione del convegno “Handin Italia, radici e innovazione tra cultura e progetto” che si è svolto oggi presso l’Auditorium CNA Nazionale, promosso da CNAe Tradizionale al quale hanno partecipato, tra gli altri, il Sottosegretario al ministero della Cultura, Lucia Borgonzoni, la presidente di CNAe Tradizionale, Elena Balsamini, e il presidente nazionale di CNA, Dario Costantini.Ha affermato Lucia Borgonzoni, Sottosegretario alla Cultura: “Ringrazio gli organizzatori dell’evento per questa occasione di confronto e riflessione sull’importanza strategica delle imprese della filiera culturale e creativa, così determinanti per la crescita del Paese.