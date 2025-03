Lanazione.it - Cna: “Abusivismo parrucchieri-estetisti, rischi imprese e salute”

Firenze, 11 marzo 2025 - Acconciatura e estetica, a Firenze il settore è stabile, ma l'mette apubblica: "Dal 38 al 40% dei casi di epatite B e C legato a trattamenti estetici non sicuri". E' quanto afferma in una nota Cna Firenze in base ai dati raccolti dal proprio Osservatorio sul benessere e nno solo. In particolare il comparto a Firenze e provincia "si mantiene sostanzialmente stabile, con una leggera crescita dello 0,6% delleattive negli ultimi dieci anni, passando dalle 1.964 del 2014 alle 1.976 del 2024". C'è però una forte trasformazione interna: "Le attività di estetica sono cresciute del 42%, mentre quelle di acconciatura hanno subito un calo del 10%. Ancora più preoccupante è la perdita di addetti: nel 2024 se ne registrano 4.308, con una contrazione del 6% rispetto a dieci anni fa.