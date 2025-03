Oasport.it - Classifica Tirreno-Adriatico 2025: Filippo Ganna resta al comando, Tiberi lotta con Ayuso

ha difeso la maglia azzurra di leader dellagenerale al termine della terza tappa della. Il fuoriclasse piemontese ha addirittura attaccato quando mancavano tre chilometri al traguardo di Colfiorito e ha messo in difficoltà il gruppo, venendo poi successivamente ripreso su impulso dell’olandese Mathieu van der Poel.L’alfiere della INEOS Grenadiers ha poi concluso in decima posizione nella volata a ranghi ristretti e ha conservato il primato ingenerale conquistato al termine della trionfale cronometro di lunedì. L’azzurro può fare affidamento su un vantaggio di 22 secondi sullo spagnolo Juane 29” su Antonio, da annotare i 31 secondi persi dal britannico Simon Yates.Jonathan Milan perde la seconda posizione indopo la caduta in cui è incappato a 24 chilometri dal traguardo (si spera che non ci siano gravi conseguenze, il velocista è rimontato in sella dopo l’incidente).