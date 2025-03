Sport.quotidiano.net - Civitanovese, Profili rompe il silenzio: "Decisive le prossime due gare"

"Calma perché non abbiamo ancora fatto nulla. Restano 7 partite e vanno affrontate come 7 finali di Champions". Il patron rossoblù Mauroha voluto fare uno strappo alla regola delstampa indetto da oltre un mese ed ha parlato a margine della vittoria sul campo dell’Isernia (0-3). Tuttavia,ha assicurato che dopo questa sortita, la società tornerà a non rilasciare dichiarazioni fino a data da destinarsi. "In Molise – ha detto il presidente – abbiamo ottenuto una vittoria meritata e importante. Mi è piaciuto molto l’atteggiamento della squadra. Tuttavia non dobbiamo dimenticarci da dove veniamo, cioè da un periodo molto difficile. Purtroppo siamo ancora in piena zona retrocessione. Chiaramente l’umore è buono, ma dobbiamo restare con i piedi per terra". Il presidente dellaè rimasto piacevolmente colpito dall’apporto della tifoseria: "vedere – ha aggiunto – centinaia di persone che tra andata e ritorno hanno trascorso 7 ore di viaggio per sostenere laè qualcosa di unico.