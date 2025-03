Quotidianodipuglia.it - Città piena di cantieri, dal centro a Bozzano fino allo svincolo per porta Lecce. E doppio senso su corso Garibaldi

Leggi su Quotidianodipuglia.it

Lavori in via Filomeno Consiglio per realizzare dei nuovi impianti di Acquedotto Pugliese ediventa, anche solo per pochi giorni ead oggi, a.Le.