Lanazione.it - Città in festa per la Tirreno-Adriatico. La soddisfazione degli organizzatori

Leggi su Lanazione.it

Ladi Camaiore che ha un legame che arriva da lontano con il ciclismo, ha salutato ieri mattina la 60ªcon il festoso ritrovo nella rinnovata Piazza XXIX Maggio e il breve tratto turistico per raggiungere il chilometro zero, quello del via ufficiale. Un arrivederci che si ripete ormai da 10 anni in attesa di salutare tra 12 mesi un’altra edizione della Corsa dei Due Mari. Ora per gli sportivi e appassionati di ciclismo della Versilia, l’attesa è per il prossimo Giro d’Italia che sarà qui giusto tra 70 giorni, mercoledì 21 maggio con la partenza della tappa da Viareggio e che attraverso la micidiale salita di San Pellegrino in Alpe porterà la corsa rosa a Castelnuovo ne’ Monti in provincia di Reggio Emilia. E il Giro dopo la partenza da Viareggio, transiterà proprio da Camaiore per inoltrarsi poi verso la Garfagnana.