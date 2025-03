Laspunta.it - Cisterna, “Oltre il silenzio” incontro sulla violenza di genere

Si aprirà con l’audio testamento di Giulia Cecchettin l’il” in programma per giovedì 13 marzo presso l’aula consiliare del Comune di. Un’iniziativa promossa dal Coordinamento Diritti Famiglia, Infanzia e Pari Opportunità in collaborazione con l’amministrazione comunale con l’obiettivo di tenere alta l’attenzione sul fenomeno dellasulle donne nelle sue diverse articolazioni nel quadro delle attività legate al contrasto delle differenze di.L’evento sarà anticipato alle ore 10 da un flash mob in piazza XIX Marzo organizzato da MGA Studios, poi alle ore 11 l’al quale sono stati invitati esperti qualificati. Dopo i saluti istituzionali del sindaco Valentino Mantini e dell’assessora alla parità diMaria Innamorato sono previsti gli interventi di Carmen Casu, responsabile provinciale del Coordinamento Diritti Famiglia, Infanzia e Pari Opportunità e del consigliere regionale Angelo Tripodi il quale fornirà gli ultimi dati Istat relativi all’accoglienza delle donne vittime dinei pronto soccorso del Lazio.