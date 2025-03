Bergamonews.it - Cinque anni dopo, Bergamo ricorda: un percorso tra memoria e scoperta nella Giornata per le vittime del Covid

. “Non vogliamo pensare alla strada dell’oblio e della negazione delladi ciò che è avvenuto. Credo che il-19 abbia lasciato su tutti segni indelebili, non solodi chi ha perso una persona cara.è stata una città resiliente, che ha saputo reagire”. Così la sindaca Elena Carnevali ha aperto la presentazione del programma deciso dall’amministrazione comunale per lanazionale delledell’epidemia di coronavirus adi distanza dallo scoppio della pandemia.La ricorrenza nazionale cade il 18 marzo, il giorno in cui è stato girato il drammatico video dei camion militari in processione per trasportare i defunti dal Cimitero monumentale verso altre mete per la cremazione. In città sarà presente la ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli.