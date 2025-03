Ilgiorno.it - Cinisello, il sindaco sulla M5: "La fermata Lincoln è inclusa"

"Lanon fa parte del computo degli extra costi e l’abbiamo decisa perché migliorativa e fondamentale per la mobilità dei cinisellesi". IlGiacomo Ghilardi ci tiene a fare chiarezza dopo l’uscita dell’associazione Hq Monza che ritiene eccessiva la stima di 589 milioni di euro per il prolungamento della M5 fino a Monza, comunicati da Milano, e come, a loro avviso, ad aver fatto lievitare i costi sull’infrastruttura sia stata anche la variantedel tracciato di(da loro stimata più cara di circa 250 milioni) rispetto alla precedenteMatteotti. "Questa è un’inesattezza - commenta il-. In realtà laè stata determinata nel 2018, durante il mio primo mandato. Quindi il suo costo è compreso in quel miliardo e 296 milioni di euro stanziati.