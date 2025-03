Firenzetoday.it - Cinema, il Florence Korea Film Fest più ricco che mai

Leggi su Firenzetoday.it

Ogni edizione delriesce a essere più ricca della precedente. Sembra incredibile ma è così. Cerco lo stesso di riassumere i principali motivi per non lasciarsi sfuggire questa meravigliosa rassegna, che prende il via il 20 marzo e si conclude il 29 marzo a La Compagnia di.