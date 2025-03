Romadailynews.it - Cina: volume del trasporto ferroviario merci in aumento a gen-feb

La rete ferroviaria cinese ha trasportato 622 milioni di tonnellate di cariconei primi due mesi dell’anno, con undel 2% su base annua, ha dichiarato oggi l’operatoredel Paese. L’industria ferroviaria cinese ha lavorato per ottimizzare i servizi die migliorare l’efficienza nella consegna dei prodotti di uso quotidiano, sostenendo l’attivita’ economica e assicurando alla popolazione un inverno caldo, secondo la China State Railway Group Co., Ltd. (China Railway). Durante questo periodo, le ferrovie hanno gestito 301 milioni di tonnellate di carbone, aiutando le centrali termiche a soddisfare i picchi di domanda, ha rivelato China Railway. I dati precedenti hanno mostrato che nei primi due mesi del 2025, i viaggi ferroviari dei passeggeri nel Paese sono aumentati del 4,7% su base annua, raggiungendo i 726 milioni e stabilendo un massimo storico.