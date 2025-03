Formiche.net - Cina, Russia e Iran testano le loro flotte nel Golfo dell’Oman. Ecco Marine Security Belt 2025

Pechino, Mosca e Teheran tornano a condurre assieme esercitazioni navali congiunte per il terzo anno di fila, nella quinta edizione dell’iniziativa lanciata per la prima volta nel 2019. Nelle scorse ore ilè stato teatro dell’esercitazione denominata “”, in cui unità navali afferenti alla flotta cinese, russa eiana hanno simulato “l’attacco di obiettivi marittimi, il controllo dei danni e le operazioni congiunte di ricerca e salvataggio”, secondo quanto riferito dall’agenzia cinese Cctn. La russa Interfax parla invecedi “Equipaggi delle navi che hanno sparato di giorno e di notte con mitragliatrici di grosso calibro e armi leggere contro bersagli che simulavano imbarcazioni senza equipaggio e veicoli aerei senza equipaggio di un finto nemico”, ha riferito l’agenzia di stampa russa Interfax, citando un comunicato del Ministero della Difesa russo.