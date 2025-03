Romadailynews.it - Cina: primo sito di lancio spaziale commerciale dispone di due rampe

Un gruppo di 18 satelliti in orbita terrestre bassa e’ stato lanciato a bordo del razzo vettore Long March-8 Y6 daldidi veicoli spaziali commerciali di Hainan, nell’omonima provincia cinese. Questa missione indica la disponibilita’ di duenelspazioportocinese per le missioni future. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/5977924/5977924/2025-03-12/-di--di-due-Agenzia Xinhua