Romadailynews.it - Cina: presenta piano per potenziare produzione apparecchiature ecologiche

Laha emanato delle linee guida complete per accelerare lo sviluppo di alta qualita’ del settore delladiper la protezione ambientale, puntando alla competitivita’ globale nel mercato delle tecnologie verdi. Il documento e’ stato pubblicato oggi dal ministero dell’Industria e della Tecnologia dell’Informazione, dal ministero dell’Ecologia e dell’Ambiente, e dall’Amministrazione statale per la regolamentazione del mercato. L’obiettivo e’ quello di guidare la crescita sostenuta del settore e la transizione verso uno sviluppo circolare e a basse emissioni di carbonio. Secondo le linee guida, entro il 2027 le tecnologie ambientali avanzate vedranno la loro quota di mercato espandersi in modo significativo e verranno colmate le principali lacune della catena industriale nelle attrezzature di base.