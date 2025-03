Romadailynews.it - Cina: Pechino introdurra’ corsi di IA in scuole primarie, secondarie

di intelligenza artificiale (IA) per gli studenti delle, nel tentativo di coltivare talenti innovativi e orientati al futuro. A partire dal prossimo semestre autunnale, ledella capitale cinese offriranno almeno otto ore di lezione di intelligenza artificiale per anno accademico. Questipotranno essere impartiti in modo indipendente o integrati con altre materie, come la tecnologia dell’informazione, secondo un piano di lavoro recentemente pubblicato sul sito ufficiale della Commissione municipale per l’istruzione di. I metodi di insegnamento varieranno a seconda dello stadio educativo: leelementari si concentreranno suesperienziali per introdurre i concetti di IA; lemedie enfatizzeranno icognitivi per aiutare gli studenti ad applicare l’IA nell’apprendimento e nella vita quotidiana; lesuperiori offrirannopratici per migliorare l’applicazione e l’innovazione dell’IA.