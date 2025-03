It.insideover.com - Cina, la dura vita delle mamme imprenditrici

Le chiamano Mompreneurs, un termine inglese intraducibile in italiano che unisce due parole: madri e. Inha preso piede una nuova categoria di donne affamate di successo e ossessionate dall’equilibrio tra ladomestica e quella lavorativa. Sono le sempre più numeroseche alimentano, a loro modo, il motore economico del Dragone, sdoppiandosi in due ruoli spesso inconciliabili e alternando, con un’efficienza quasi estrema, la cura dei figli a fittissimi programmi aziendali. Queste figure si sono moltiplicate nelle aree più sviluppate del Paese, come nel delta del fiume Yangtze o nella cosiddetta Greater Bay Area, tra Guangdong, Hong Kong e Macao. È però impossibile quantificarle, poiché non esiste una discriminante, in termini di salario o guadagno, che consenta di inserirle in una categoria specifica.