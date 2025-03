Romadailynews.it - Cina: Fuzhou, rivitalizzazione del patrimonio culturale immateriale

Leggi su Romadailynews.it

Delle persone osservano opere d’arte in lacca in un museo di, nella provincia sud-orientale cinese del Fujian, il 7 marzo 2025.ospita un ricco, che comprende sculture in pietra di Shoushan, oggetti laccati “senza corpo” di, sculture in legno, ombrelli in carta oleata, e altro ancora. Negli ultimi anni, la citta’ ha esplorato nuove strade per l’eredita’ e l’innovazione del. Integrando quest’ultimo nella vita quotidiana e attirando un maggior numero di giovani a sperimentarlo, si porta nuova vitalita’ nella sua eredita’ e nel suo sviluppo. L’artista artigiano Zheng Zepin (al centro) istruisce degli studenti sulle sculture in pietra di Shoushan in uno studio a, nella provincia sud-orientale cinese del Fujian, il 5 marzo 2025.