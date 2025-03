Romadailynews.it - Cina: funzionario, migliorare benessere di popolo rimane priorita’ politica

Il miglioramento del tenore di vita delle personeunaper il lavoro del governo cinese quest’anno, ha dichiarato Huang Lianghao,dell’Ufficio di ricerca del Consiglio di Stato, nell’ultimo ciclo della China Economic Roundtable, un talk show per tutti i media organizzato dall’agenzia di stampa Xinhua. “Il rapporto sul lavoro del governo di quest’anno enfatizza ladel sostentamento delle persone”, ha dichiarato Huang, aggiungendo che saranno introdotte una serie di misure per l’istruzione, la previdenza sociale e i servizi medici e sanitari per soddisfare le esigenze della popolazione. Per quanto riguarda la previdenza sociale, il Paese si e’ impegnato a stanziare un maggiore sostegno finanziario per aumentare le prestazioni pensionistiche di base per i cittadini urbani e rurali, fornire sussidi per l’assistenza all’infanzia, e rafforzare l’assistenza agli anziani con disabilita’ funzionali, secondo il rapporto.