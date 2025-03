Romadailynews.it - Cina: chiede piano di pace duraturo dopo cessate il fuoco di 30 gg accettato da Ucraina

Laspera che tutte le parti coinvolte nella crisisi impegnino nel dialogo e nei negoziati e trovino undisostenibile eche tenga conto delle rispettive preoccupazioni, ha dichiarato oggi una portavoce. La portavoce del ministero degli Esteri, Mao Ning, ha formulato queste osservazioni nel corso di un regolare briefing con la stampa, commentando la disponibilita’ dell’ad accettare una proposta statunitense per un “ilimmediato e provvisorio di 30 giorni” a seguito dei colloqui con una delegazione statunitense a Gedda, in Arabia Saudita. Sin dall’inizio della crisi, laha sostenuto una risoluzione politica attraverso il dialogo e il negoziato e si e’ impegnata per promuovere lae il dialogo, ha dichiarato Mao.