Romadailynews.it - Cina: chef italiano Tedesco intraprende viaggio artistico, culinario nel Paese

Leggi su Romadailynews.it

Nel 2014, loGianvincenzoe’ venuto inper insegnare l’autentica cuitaliana. Tuttavia, essendo un appassionato di musica e pittura, desiderava avere piu’ tempo libero per dedicarsi ad attivita’ creative. Nel 2020, si e’ stabilito nella citta’ di Foshan e ha aperto un ristorante. L’uomo adora la cultura cinese e ha stretto amicizia con persone provenienti da tutto il mondo. Descrive il suo ristorante come un ponte che gli ha permesso di entrare intimamente in contatto con la cultura orientale e di scoprire un bellissimo percorso di vita. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/5978943/5978943/2025-03-12/-nel-Nel 2014, loGianvincenzoe’ venuto inper insegnare l’autentica cuitaliana.