Ciclismo, Vendrame vince la terza tappa della Tirreno-Adriatico

Roma, 12 mar. (askanews) – LaCrédit Agricole parla nuovamente italiano grazie ad Andrea, terzo vincitore azzurro su tre tappe disputate, questa volta sul traguardo di Colfiorito . Al termine di una frazione lunga, e resa ancor più complicata dal maltempo, il venetoDecathlon Ag2r La Mondiale ha fatto valere il suo spunto veloce imponendosi in una volata a ranghi ristretti resistendo al ritorno negli ultimi metri di Thomas Pidcock.coglie il suo primo successo in carriera allaregalando una giornata storica al suo gruppo sportivo, che nella sua lunga storia non era mai stato in grado di portare a casa una frazione de La Corsa dei Due Mari. In classifica generale comanda sempre Filippo Ganna, che nel finale ha provato un allungo venendo ripreso ai -1100 metri in prima persona da Mathieu Van der Poel, con 22? sulla nuova Maglia Bianca Juan Ayuso e 29? su Antonio Tiberi.