Cibo e ritmi del Salento Tre giorni in piazza con i gusti della Puglia

Concerti a base di musica folk e di pizzica, bancarelle e stand di prodotti enogastromici tradizionali e lo street food dolce e salato per immergersi negli odori e nei saporicucina tipica pugliese. Tredie spettacoli per portare un pezzo di sud in Brianza, tra ulivi e strutture a forma di trullo. Da venerdì a domenicaCossetto a Muggiò si animerà con le atmosfere suggestivefesta “Lache ti piglia“, promossa da Comune e Tipico Eventi. Quello che approderà sul territorio sarà un vero e proprio villaggio pugliese itinerante: venerdì dalle 18 e fino a mezzanotte, sabato e domenica già dalle 11 di mattina e fino a tarda sera si potrà girare tra banchi enogastronomici, provare piatti pugliesi in versione “da strada“, scoprire birre provenienti da quella regione d’Italia.