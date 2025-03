Juventusnews24.com - Christillin rivela: «Dopo l’attacco di Lapo Elkann mi sono dovuta far scortare. Io presidente della Juve? Rispondo così»

di RedazionentusNews24torna a parlare di: l’intervista alla nota tifosa bianconera, membroUEFA eFIFAAl CorriereSera, Evelinaè tornata a parlare dintus. Il membroUEFA, nota tifosa dei bianconeri, ha parlato– «La vicendaSuperlega è stata molto dolorosa per me.mi diede dell’ingrata? Quella frase ha scatenato reazioni aggressive da parte dei tifosi. Per tre mesi mifar, non potevo più mettere piede allo stadio. Cirimasta male: iol’ho tenuto in braccio appena nato; andavo a prenderlo al catechismo russo, a Parigi, facendolo uscire prima di nascosto per comprargli un gelato. Io? No, basta. Lala vivo come tifosa felice, malgrado tutto quello che è successo.