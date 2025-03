Ilnapolista.it - Christillin e la sua Juventus: «Lapo mi diede dell’ingrata sulla Superlega, per tre mesi mi sono dovuta far scortare»

Il Corriere della Sera, a firma Elvira Serra, ha intervistato oggi Evelina, la «Faraona », dal 2012 alla presidenza del Museo Egizio di Torino, ma impegnata su molti altri fronti.Il 4 aprile si chiude la sua esperienza con Fifa e Uefa. Perché non si è ricandidata?«Avrei potuto fare un terzo mandato, ma sto diventando troppo vecchia e poi ho avuto un tumore alla tiroide che mi ha spinto a rallentare».Di questi tempi vorrebbero fare tutti il terzo mandato«De Luca alla presentazione del Salone del Libro ha citato Montale a memoria: solo per quello glielo farei fare».Torniamo a Uefa e Fifa. Nella scelta di dimettersi alla scadenza, ha avuto un ruolo la famiglia Agnelli?«Non lo nego.