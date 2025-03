Chietitoday.it - "Chiuso l’ambulatorio nefropatici dell’ospedale, pazienti trapiantati lasciati senza assistenza": la denuncia di una paziente

Leggi su Chietitoday.it

La sanità teatina è nuovamente al centro delle polemiche per la chiusura deldedicato aidell’ottavo livello della Clinica Nefrologiadi Chieti. "Un presidio essenziale per chi, come idi rene, necessita di controlli periodici e.