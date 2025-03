Ilrestodelcarlino.it - Chiusa l’area di via Conquiste. La rabbia dei commercianti

Alta tensione in via. Sono sul piede di guerra idel paese alto sambenedettese a causa della chiusura di un’area che, da anni, viene utilizzata come parcheggio. Si tratta di uno spazio condominiale situato sul lato settentrionale, immediatamente a ovest dell’intersezione tra viae via Bernini. Una zona considerata strategica per le attività commerciali ’diurne’ del vecchio incasato, in quanto ospita un forno, un bar, una tabaccheria e un fioraio. Le uniche in quel. La chiusura improvvisa ha scatenato il malcontento dei titolari, preoccupati per un possibile calo della clientela, dato che la strada è a doppio senso di marcia e vietata alla sosta su entrambi i lati. Il parcheggio permetteva rapide fermate ai clienti e il carico-scarico per i mezzi di rifornimento.