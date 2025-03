Anteprima24.it - Chiude un’altra fabbrica in irpinia: la mobilitazione da San Mango

Tempo di lettura: 2 minutiÈ con profonda preoccupazione che apprendo la decisione assunta nel pomeriggio odierno da parte di Arcelormittal dire lo stabilimento di Sansul Calore. Una scelta che, se confermata, rappresenterebbe un colpo devastante non solo per la nostra comunità, ma anche per l’economia irpina.” E’ quanto scrive in una nota Teodoro Boccuzzi, sindaco di Sansul Calore. “Lo stabilimento di Sanrappresenta un pilastro fondamentale dell’economia locale – sottolinea il Sindaco – , con oltre 70 dipendenti diretti e un indotto che coinvolge centinaia di altre famiglie. La chiusura avrebbe conseguenze drammatiche per il tessuto socio-economico già fragile della nostra provincia, aggravando ulteriormente la situazione occupazionale in un territorio che già soffre di spopolamento e carenza di opportunità lavorative.