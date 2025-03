Arezzonotizie.it - Chimet acquisisce una partecipazione nella società finlandese Forciot OY

Leggi su Arezzonotizie.it

Importante operazione finanziaria perSpA. Laaretina leader in recupero e affinazione di metalli preziosi ha concretizzato un investimento per acquisire una quota del capitale sociale diOY, aziendaall’avanguardia in ricerca, sviluppo, progettazione e.