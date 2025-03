Lapresse.it - Chieti, padre e figlio minorenne fermati con droga da Guardia di Finanza

Nei primi due mesi dell’anno ladidi Ortona, in provincia di, ha svolto diversi servizi nei luoghi di aggregazione giovanile e nei pressi degli istituti scolastici, soprattutto in concomitanza del Carnevale, sequestrando 170 grammi di hashish, 30 grammi di marijuana e 3 grammi di cocaina. Quattro persone sono state segnalate alla Prefettura diper detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale, mentre altre tre, di cui due sono, sono stati denunciati alla Procura della Repubblica die alla Procura della Repubblica del Tribunale per i minorenni dell’Aquila per detenzione ai fini di spaccio. In riferimento a, dopo aver fermato i due a bordo dell’autovettura condotta dal, di cui si coglievano segni di nervosismo, il minore ha tentato di nascondere, prontamente, il proprio marsupio sotto la giacca.